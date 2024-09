Neymar tacle le PSG

Entre Neymar Jr (32 ans) et le PSG, l’histoire d’amour a connu des hauts et des bas. Arrivé par la grande porte en 2017, le joueur acheté 222 M€ a apporté aux siens. Il a parfois aussi déçu, lui qui a souvent été trahi par son corps. Ce jeudi, l’international brésilien, qui a quitté la capitale française il y a un peu plus d’un an pour poser ses valises à Al-Hilal en Arabie saoudite, a de nouveau parlé du PSG. En effet, il est revenu sur le départ d’Angel Di Maria (36 ans) du club francilien lors du documentaire consacré à l’Argentin sur Netflix.

«Son départ, je me souviens que c’était une journée très triste. Surtout quand on sait qu’il avait envie de rester au Paris Saint-Germain. Mais le club n’a pas voulu le prolonger. C’était très triste pour son entourage. Le foot, c’est très étrange. Un jour le club entier dépend de toi et le lendemain, il t’écarte comme si t’étais personne.» Une belle pique envoyée au PSG. Dans la bande-annonce du documentaire, on entend également Ney ajouté au sujet d’El Fideo : «c’est l’un des meilleurs joueurs que l’Argentine ait jamais connu.» Di Maria appréciera ces mots de Neymar. Le PSG, moins.