Bâle : l’Europe veut s’arracher le prometteur Dan Ndoye

Dan Ndoye réalise une saison exceptionnelle au FC Bâle. De nombreux clubs de toute l’Europe s’intéressent de près à ses performances. Depuis 2021, Dan Ndoye porte les couleurs du FC Bâle. L’ailier de 22 ans a d’abord été prêté par l’OGC Nice en Suisse, avant que Bâle n’engage Ndoye définitivement un an plus tard. Depuis, son évolution est fulgurante. En septembre dernier, le droitier a même fait ses débuts avec l’équipe nationale suisse. Selon nos informations, lors de la demi-finale de la Conference League de jeudi entre la Fiorentina et Bâle (1-2), de nombreux recruteurs de différents clubs de toute l’Europe se trouvaient dans les gradins pour examiner Ndoye à la loupe.

Plusieurs clubs de Premier League étaient présents, ainsi que des gros clubs de la Serie A, à l’exception de la Juventus Turin et de l’Inter Milan. De plus, Nice n’a pas perdu de vue Dan Ndoye. Reste à savoir si le club français tentera de faire revenir Ndoye. Toujours selon nos sources, le prix évoqué est de dix millions d’euros. Ndoye est encore lié à Bâle jusqu’en 2026, mais il est extrêmement probable qu’il fasse le pas vers un Championnat plus important cet été.

