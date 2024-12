Coupe de France : suivez en direct le tirage au sort des 16es de finale !

En attendant de connaître le dernier club qualifié - le RC Lens accueille le Paris Saint-Germain ce dimanche soir - le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France débutera sur les coups de 20 heures. Parmi les cadors encore en lice : l’Olympique de Marseille, tombeur de l’ASSE (4-0), l’OL, qualifié après sa victoire logique contre Feignies Aulnoye (1-2), pensionnaire de N2, ou même l’AS Monaco, qui n’a pas tremblé pour se défaire de l’Union St-Jean (R1), et espère désormais faire mieux que son 1/8e de finale de l’an passé (les Monégasques avaient été éliminés par Rouen).

Quelques petits poucets se sont également offerts une parenthèse inattendue lors de ces 32es de finale. On pense notamment aux deux premières sensations de vendredi soir, à savoir Espaly (N3), tombeur de Dijon (N1), et Haguenau (N2), bourreau de Boulogne (N1). Samedi, d’autres amateurs ont aussi bousculé la hiérarchie. Bourgoin-Jallieu (N3) a humilié Martigues (4-1), quand Cannes (N2) a surpris Grenoble, et que le Stade Briochin (N2) s’est offert Le Havre (1-0). Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César, et la sensation de ces 32es nous vient du Puy-en-Velay, club de National 2 qui a littéralement explosé Montpellier (4-0). Pour rappel, les rencontres de ce nouveau tour de Coupe de France se disputeront le mercredi 15 janvier.

Tous les résultats des 32es de finale ici.



Le tirage au sort des 16es de finale :

SC Bastia (L2) - OGC Nice (L1)

Dives-Cabourg (N3) - Le Puy Foot (N2)

Toulouse FC (L1) - Stade Lavallois (L2)

QRM (N1) - Angers Sco (L1)

Le Mans (N1) - Valenciennes FC (N1)

FCSR Haguenau (N2) - USL Dunkerque (L2)

OM (L1) - Lille (L1)

ESTAC Troyes (L2) - Stade Rennais (L1)

Stade Briochin (N2) - FC Annecy (L2)

EA Guingamp (L2) - Sochaux (N1)

Reims (L1) - AS Monaco (L1)

FC Bourgoin-Jallieu (N3) - OL (L1)

Tours FC (R1) ou FC Lorient (L2) - AS Cannes (N2)

Stade Brestois (L1) - FC Nantes (L1)

ES Thaon (N3) - Strasbourg (L1)

RC Lens (L1) ou PSG (L1) - FC Espaly (N3)

Tous les clubs qualifiés pour les 16es de finale

