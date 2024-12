Coupe de France : suivez en direct les résultats des 32es de finale

La doyenne des compétitions françaises est de retour, et avec ses 18 clubs de Ligue 1. Ce week-end, ils tenteront de décrocher leur billet pour les 16es de finale de Coupe de France, mais tous ne passeront pas 2024. Paris aura un gros morceau avec un déplacement à Lens, dimanche, alors que l’OM devra réitérer sa performance d’il y a deux semaines à Saint-Étienne (les Phocéens s’étaient imposés 2-0 en championnat).

À noter encore la présence de 4 clubs de Régional 1, représentés par l’ASS Still Mutzig, qui recevra Reims, l’Union St-Jean (R1), qui accueillera Monaco pour un autre choc des mondes, ou encore le Tours FC, face à Lorient. Il reste aussi le club de Marmande qui a pu bénéficier de la disqualification du FC Vierzon (N3), censé défier Le Mans FC (N1) avant d’être donné perdant sur tapis vert pour une erreur administrative. De son côté, le SA Mérignacais (R1) a bien cru créer l’exploit face à Laval ce vendredi soir, mais s’est finalement incliné aux tirs au but. Autre performance, celle du FC Saint-Denis, club réunionnais et encore engagé pour ces 32es de finale (le RC Saint-Joseph, club de Martinique, est sorti contre Bastia ce vendredi).

Lille fait respecter la hiérarchie

Ce vendredi soir, Lille était la première formation de l’élite à entrer en lice, et c’était d’ailleurs face à une équipe rompue à ces matches piégeux de Coupe de France, et sensation de l’an passé : Rouen. Quart de finalistes et tombeurs de Monaco et Toulouse lors de la dernière édition, les Normands ont finalement été battus sur la plus petite des marges (1-0). Leur aventure s’arrête donc cette fois en 32es de finale.

En parallèle, on notera l’exploit d’Haguenau, pensionnaire de National 2 mais bourreau du 2e de National 1 le temps d’un soir, Boulogne (4-1). Autre exploit : celui d’Espaly, formation de National 3, qui s’est offerte Dijon, 5e de National 1, aux tirs au but. Il faudra désormais attendre ce samedi pour de nouvelles belles histoires, alors que le tirage au sort des 16es de finale aura lieu dimanche soir à 20h00, juste avant la rencontre entre Lens et le PSG.

Tous les résultats des 32es

FC Espaly (N3) - Dijon (N1) : 1-1, 4-3 t.a.b

GOAL FC (N2) - FC Annecy (L2) : 1-2

FCSR Haguenau (N2) - US Boulogne (N1) : 4-1

SC Bastia (L2) - RC Saint-Joseph (R1 Martinique) : 5-0

ESTAC Troyes (L2) - FC Metz (L2) : 3-0

SA Mérignacais (R1) - Stade lavallois (L2) : 0-0, 3-4 t.a.b

FC Rouen (N1) - Lille (L1) : 0-1

À venir :

USC Corte (N3) - OGC Nice (L1)

AS Cannes (N2) - Grenoble (L2)

FC Bourgoin-Jallieu (N3) - FC Martigues (L2)

Hauts-Lyonnais (N3) - Toulouse FC (L1)

Union St-Jean (R1) - AS Monaco (L1)

AS Saint-Étienne (L1) - OM (L1)

Le Puy Foot (N2) - Montpellier HSC (L1)

ASS Still Mutzig (R1) - Reims (L1)

AJ Auxerre (L1) - USL Dunkerque (L2)

ES Thaon (N3) - Amiens (L2)

RC Calais (N3) - Strasbourg (L1)

Drancy JA (N3) - FC Nantes (L1)

Feignies Aulnoye FC (N2) - OL (L1)

Thionville Lusitanos (N2) - Valenciennes FC (N1)

FC 93 Bobigny (N2) - Angers Sco (L1)

Tours FC (R1) - FC Lorient (L2)

RC Lens (L1) - PSG (L1)

Saint-Philbert (N3) - QRM (N1)

Stade Briochin (N2) - Le Havre (L1)

Girondins de Bordeaux (N2) - Stade Rennais (L1)

Marmande (R1) - Le Mans (N1)

Dives-Cabourg (N3) - Saint-Denis FC (R1 Réunion)

EA Guingamp (L2) - SM Caen (L2)

La Roche-surYon VF (N2) - Stade Brestois (L1)