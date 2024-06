Barça : le FC Porto dégaine une offre pour Mikayil Faye

C’est un joueur qui est promis à un grand avenir. Débarqué l’été dernier en provenance de Croatie, le jeune défenseur sénégalais Mikayil Faye n’a pas tardé avant de montrer tout son potentiel. Performant dans les équipes de jeunes du Barça aux côtés de Pau Cubarsi, il a fini par taper dans l’œil d’Aliou Cissé qui l’a convoqué avec l’équipe première du Sénégal. Mais malgré sa progression rapide, il n’a jamais eu sa chance sous les ordres de Xavi avec l’équipe A. Résultat, son avenir semble d’écrire désormais ailleurs.

Malgré son jeune âge et sa faible expérience en pro, Mikayil Faye dispose d’une belle cote sur le marché et le Barça espère récupérer une belle somme. Et selon nos informations, le FC Porto est le club le plus chaud sur le joueur. Une première offre a été dégainée par le club portugais d’environ 7 millions plus 2 millions de bonus. Un montant encore loin de ce qu’attend le club blaugrana dans ce dossier. Les négociations vont se poursuivre entre les deux équipes. Mais le FC Barcelone sera dur en affaire et souhaite aussi une clause de rachat en cas de transfert.