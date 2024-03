Ligue des champions : l’équipe type des huitièmes de finale retour

Les 8es de finale de Ligue des Champions ont tiré leur rideau hier soir avec la qualification arrachée par l’Atlético de Madrid aux tirs au but face à l’Inter. Une rencontre pleine d’intensité et probablement la plus intéressante à observer durant ce premier tour à élimination directe à laquelle Jan Oblak a grandement contribué. L’immense portier slovène a retrouvé son envergure pour contrarier Thuram durant la rencontre, et, surtout, repousser les tentatives de Alexis Sanchez et Klaassen durant la séance fatidique. Il est logiquement titulaire dans notre équipe type où pourtant pas mal de gardiens postulaient (Donnarumma, Costa, Sommer).

Le Colchonero intègre une équipe formée en 4-3-3. Pour le protéger, nous avons opté pour deux latéraux techniques et assez offensifs. On retrouve d’abord Joshua Kimmich, replacé depuis quelques matchs par Thomas Tuchel sur le côté droit, et excellent lors de la large victoire du Bayern face à une faible Lazio. Sur l’autre flanc, nous récompensons João Cancelo, défenseur-buteur opportuniste contre Naples. En charnière, son jeune coéquipier Pau Cubarsi a été choisi, impressionnant durant ce 8e de finale retour, et élu homme du match. Il est associé à Lucas Beraldo, auteur de sa première grosse prestation individuelle face à la Real Sociedad.

La jeunesse prend le pouvoir du milieu

Dans le milieu à trois, un autre Barcelonais formé à la Masia est à l’honneur. Du haut de ses 20 ans, Fermin Lopez, premier buteur face aux Napolitains, s’affirme toujours un peu plus dans l’esprit de Xavi. Le droitier est aligné un cran plus haut que Warren Zaïre-Emery, qui occupe la pointe basse de notre entrejeu. Le Parisien, qui a fêté ses 18 ans vendredi dernier, a encore fait des étincelles la semaine dernière à Anoeta. Pour encadrer cette jeunesse, il faut un expérimenté comme Martin Odegaard. Le pied gauche du capitaine des Gunners a débloqué la situation contre Porto d’une passe dévastatrice pour le buteur Trossard.

Devant, l’attaque a elle aussi très fière allure, quoiqu’un peu plus aguerrie. Julian Alvarez, d’abord passeur sur l’ouverture du score contre Copenhague, puis buteur chanceux car bien aidé par Grabara, est titularisé sur le côté droit. L’Argentin de Manchester City évolue en soutien de deux artilleurs hors pair. À gauche, l’inévitable Kylian Mbappé prend place, lui qui a inscrit les deux buts de la qualification du PSG la semaine passée. Dans l’axe, nous avons choisi Harry Kane, également auteur d’un doublé lors du succès autoritaire des Bavarois sur la Lazio (3-0). De quoi faire une belle équipe avant de retrouver tout ce petit en quarts de finale.