La presse choquée par le niveau du PSG, Pep Guardiola a enfreint les règles pour faire venir Ilkay Gundogan

Un PSG XXL contre Montpellier

« Paris donne le tournis », placarde le journal L’Equipe sur sa Une. « Récital estival », surenchéri le média français dans ses pages intérieures. « Paris donne envie », ajoute Le Parisien. Le PSG a régalé pour sa première au Parc des Princes cette saison avec un 6-0 et une maîtrise collective totale. Déjà 10 buts pour les Parisiens en deux journées, record égalé avec le début de saison tonitruant de la saison 2022-2023 sous Christophe Galtier. Cette rencontre face à Montpellier est sans doute l’un des plus beaux matchs de Ligue 1 sous l’ère Luis Enrique, selon L’Equipe. Individuellement, il y a beaucoup de choses à dire, mais c’est Bradley Barcola qui a retenu l’attention. Auteur d’un doublé, Barcola est « la nouvelle star de l’équipe » pour Le Parisien. Il faudra confirmer, mais les promesses sont belles. Pour Luis Enrique, hier soir, on a vu « 16 stars qui attaquent et qui défendent ». Le collectif, c’est la nouvelle arme fatale du PSG 2024/2025 !

Pep Guardiola a enfreint les règles

Pep Guardiola voulait tellement signer Ilkay Gundogan, qu’il a enfreint sa propre règle de transfert. Malgré sa réticence à signer des joueurs âgés, Guardiola a fait une exception pour Gundogan, âgé de 33 ans, lorsqu’il a appris que le joueur voulait retourner à City. Mais c’est surtout en raison de son intelligence et de sa polyvalence sur le terrain. « En tant que manager, je ne suis pas un grand fan de la réembauche de joueurs de cet âge », déclare Guardiola avant de se justifier : « Mais je le connais assez bien et sa mentalité est correcte. C’est un énorme compétiteur et, avec la situation financière de Barcelone, il est revenu libre ». Le coach espagnol a aussi expliqué que Gundogan devra prouver sa valeur pour regagner sa place à Manchester City.

Le casse-tête administratif qui empêche Dani Olmo de jouer

Dani Olmo, la grande recrue du Barça cet été, n’a pas encore fait ses débuts en raison de complications administratives. Bien que physiquement prêt à jouer, comme l’a confirmé l’entraîneur Hansi Flick, la participation d’Olmo dépend de l’approbation de La Liga, liée à un accord non conclu avec Nike, selon le Mundo Deportivo. Le Barça tente d’obtenir cette approbation, mais les chances semblent faibles. En l’absence d’Olmo, l’équipe comptera sur d’autres joueurs, alors que l’importance de chaque point pour la course au titre est déjà importante.