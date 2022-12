Géorgie : Willy Sagnol rêve grand grâce à Khvicha Kvaratskhelia

La suite après cette publicité

Temuri Ketsbaia, Shota Arveladze, Kakhaber Kaladze, Levan Kobiashvili, Zurab Khizanishvili, Georgi Kinkladze… Loin est désormais l’époque de ces anciennes gloires géorgiennes. Mais petit à petit, sous la houlette de la légende française Willy Sagnol, la Géorgie développe depuis quelques mois un projet sur le long terme pour réaliser le rêve de cette génération dorée : participer pour la première fois à une Coupe du Monde ou un Euro. Si l’objectif peut faire sourire, il n’est pas impossible lorsque l’on observe de près l’explosion de Khvicha Kvaratskhelia au Napoli ou la confirmation du portier Giorgi Mamardashvili du côté de Valence en Espagne.

« C’est définitivement le joueur sur lequel tout le monde se concentre parce que l’évolution qu’il a eue au cours de la dernière année et demie a été absolument incroyable. Il a toujours eu de grandes qualités et il s’est adapté très rapidement en Italie, mais maintenant il s’est amélioré aussi amélioré dans la notation brute, et nous savons à quel point certaines statistiques sont importantes dans le football moderne », a déclaré Willy Sagnol au sujet de sa star Khvicha Kvaratskhelia, dans les colonnes la Gazzetta dello Sport.

Khvicha Kvaratskhelia, visage de la jeunesse géorgienne

Alors qu’il risque d’affoler le mercato d’hiver après son début de saison phénoménale sous le maillot du Napoli (6 buts, 7 passes décisives en 12 matchs de championnat) avec de très solides prestations en Ligue des Champions, Kvaratskhelia continue de guider le club de Campanie, tout en progressant mois après mois, devenant l’un des chefs d’orchestre de la belle saison du Napoli. De quoi solidifier le projet de Willy Sagnol pour la sélection géorgienne : « Il est ambitieux, sur et en dehors du terrain, et il le démontre tous les jours, tant à l’entraînement que dans son style de vie. Il a trouvé le bon équilibre entre toutes les composantes pour avoir une carrière solide. De nombreux joueurs disent qu’ils veulent être les meilleurs, mais souvent ils ne font pas tout ce qu’ils peuvent pour l’être. Khvicha le fait », a alors souligné l’ancien latéral gauche du Bayern Munich sur son joueur star.

Pour entourer Khvicha Kvaratskhelia, Willy Sagnol compte également sur les autres pépites qui se développent dans l’ombre : Georges Mikautadze (22 ans, FC Metz), Giorgi Chakvetadze (23 ans, La Gantoise), Luka Gagnidze (19 ans, Dynamo Moscou), Zuriko Davitashvili (21 ans, Bordeaux), Irakli Azarovi (20 ans, Etoile Rouge de Belgrade) notamment mais le sélectionneur compte surtout sur une pépite du Bayern Munich, son ancien club : « Il y a tellement de variables dans l’explosion d’un joueur : le club, l’entraîneur, les coéquipiers et un pourcentage de chance. Nous avons plusieurs éléments intéressants, dont Luka Parkadze qui est à l’académie des jeunes du Bayern Munich. Je pense qu’il a un excellent potentiel , mais il devra travailler dur. Il y a plusieurs joueurs de 20-21 ans qui pourront faire plaisir à ceux qui veulent nous observer dans les principaux championnats européens »,a détaillé Sagnol, toujours dans le quotidien italien.

Des échéances historiques à venir

Avec seize points pris en six matches dans le groupe 4 de Poule C, en Ligue des Nations, la Géorgie a surpris son monde cette année, en produisant un football offensif de haute qualité, tout en montrant une véritable régularité. Porté par Kvara, les Croisés ont marqué 16 buts, leur permettant de verrouiller leur promotion en Poule B pour la prochaine édition : « Cela dépend toujours des objectifs que nous nous sommes fixés. Bien sûr, ce que nous avons réalisé n’était pas évident, car la Bulgarie et la Macédoine du Nord sont de grandes équipes. Mais nous nous sommes très bien exprimés et cela montre que mes joueurs progressent. Voir des transformations positives, c’est la chose la plus gratifiante pour moi », a expliqué le champion du monde 1998.

Autre événement majeur, entouré au feutre rouge sur le calendrier de la sélection géorgienne : les Éliminatoires pour l’Euro 2024 qui débuteront au mois de mars 2023. Les hommes de Willy Sagnol figurent dans le groupe A aux côtés de l’Espagne, la Norvège, l’Ecosse et Chypre. Des adversaires pas simples mais avec toujours plus de confiance, de régularité et de cohérence dans le jeu, un exploit est possible pour la Géorgie qui n’a jamais réussi à se qualifier pour une compétition majeure depuis sa création en 1990 : « Sortir directement du groupe sera compliqué, il y a l’Espagne, la Norvège, l’Ecosse et Chypre. Les Espagnols sont certainement les plus forts du groupe, les autres ne sont pas non plus des équipes tampons. J’attends beaucoup d’équilibre, on va pouvoir avoir une chance à travers les séries éliminatoires. Je ne sais pas si nous pouvons viser cela, mais ça va être un grand moment pour la Géorgie », a conclu Willy Sagnol qui prend très à coeur son poste de sélectionneur de la Géorgie.