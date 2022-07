Khvicha Kvaratskhelia la pépite géorgienne surnommée "Zizì" qui enflamme déjà le Napoli

La suite après cette publicité

Formé à Naples où il a disputé 487 matches pour 132 buts et 96 offrandes en 11 saisons, Lorenzo Insigne a décidé de s'offrir un nouveau défi au Canada à 31 ans en signant du côté de Toronto en Major League Soccer. Un choix fort de la part de l'ailier gauche des Napolitains qui risque de laisser un sacré vide. Cependant, que les Partenopei se rassurent, les dirigeants ont pris les devants en s'offrant la pépite géorgienne Khvicha Kvaratskhelia. Âgé de 21 ans, celui qui a été dans le viseur de la Juventus, de l'AC Milan, du Bayern Munich de Leeds United ou encore de Tottenham est arrivé en provenance du club géorgien du Dinamo Batumi après avoir brillé en Russie sur les dernières saisons.

Explosion au Rubin Kazan puis départ en Italie

Formé dans son pays au Dinamo Tbilissi puis passé au FK Rustavi, c'est au Lokomotiv Moscou qu'il va se révéler un peu plus. Prêté, il disputera 10 matches (1 but) et remporte la Coupe de Russie 2018/2019. Alors encore très jeune, il va rompre son contrat avec Rustavi et s'engager à 18 ans avec le Rubin Kazan. Avec l'équipe du Tatarstan, il va se révéler comme l'un des meilleurs joueurs du championnat russe. Excellent dribbleur, passeur redoutable et capable d'avoir une bonne finition, il a porté son équipe pendant trois saisons (73 matches, 9 buts et 10 offrandes) avant de finalement rompre son contrat en mars dernier suite à l'envahissement de l'Ukraine par la Russie.

Revenu au pays au Dinamo Batumi pendant que le Rubin Kazan a coulé en son absence pour finir relégué en D2 russe, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas chômé avant de trouver un point de chute dans un grand championnat européen. En onze matches, il a marqué 8 buts pour 2 passes décisives afin d'emmener son équipe en tête du championnat géorgien. Flairant la bonne pioche et devant trouver un ailier gauche capable de remplacer Lorenzo Insigne, le Napoli a sauté sur l'opportunité et s'est adjugé ses services pour les 5 prochaines saisons moyennant 10 millions d'euros. Un choix fort de la part du club italien qui a cerné un profil très visuel aux grandes qualités explosives et de dribbles.

Le Napoli découvre "Zizì"

C'est donc ainsi que le protégé de Willy Sagnol en sélection - dont il est la star avec déjà 8 buts en 17 capes - a fait le grand saut. Méconnu hors de la Russie, celui dont le nom et le prénom rapportent exactement 192 points au scrabble s'ils sont positionnés en "compte triple" faisait figure de petite sensation dans le début de la présaison napolitaine. Perturbé par la longueur du nom de sa nouvelle pépite, le président des Partenopei Aurelio De Laurentiis a été assez radical pour lui trouver un surnom : «je l'appellerai Zizì.» Aussi appelé Kvara en rapport avec les cinq premières lettres de son nom de famille, Khvicha Kvaratskhelia va passer au révélateur cette saison.

Grand potentiel qui demande à confirmer son talent au plus haut niveau, il est arrivé plein d'ambition en Campanie : «être à Naples est un formidable stimulant, je suis dans une super équipe et je suis là pour jouer et donner le maximum. J'ai reçu de nombreuses offres, mais quand celle de Naples est arrivée, j'ai décidé immédiatement je n'ai pas réfléchi à deux fois. Je sens que j'ai pris la bonne décision. Je ferai de mon mieux pour gagner tout ce qui est possible.» Déjà en plein apprentissage de l'Italien depuis quelques semaines, il est tombé rapidement sous le charme de la cité parthénopéenne : «quand je suis arrivé ils m'ont dit que la ville est belle. En réalité, je n'ai jamais vu une aussi belle ville et ils m'ont dit que les supporters sont aussi géniaux.»

Le phénomène Khvicha Kvaratskhelia envahit déjà Naples

Grand fan de Cristiano Ronaldo, il a d'ailleurs pris le numéro 77 en hommage au Portugais : «je m'inspire de lui. Le numéro 7 est mon préféré, mais il ne restait que le 77. Cela me porte double chance.» Et pour le moment, le moins que l'on puisse dire c'est que l'acclimatation se fait sans encombre. Déjà apparu lors de deux matches de préparation, il a débuté par un doublé contre les amateurs d'Anaune lors d'une victoire 10-0. Puis contre Pérouse (4-1) qui est pensionnaire de Serie B, il a marqué un joli but suite à un excellent mouvement avec Victor Osimhen.

3 buts et 1 offrande en 2 matches de préparation cela permet de démarrer sur un bon ton pour Khvicha Kvaratskhelia. Le célèbre journal aux pages roses, la Gazzetta dello Sport n'a d'ailleurs pas manqué de mettre en avant ses débuts intéressants : «il y a ce Kvaratskhelia que maître Luciano aime beaucoup. et lui consacre de plus en plus de temps pour lui demander différents mouvements et attitudes.» Estimé par Luciano Spalletti qui a poussé pour son arrivée, Khvicha Kvaratskhelia entend bien marquer la prochaine saison de Serie A par son talent. Les Napolitains eux ne demandent qu'à rêver.