Le Barça relance la piste Xavi Simons

Le FC Barcelone n’oublie pas son ancien petit protégé. Formé à la Masia, puis passé la Paris Saint-Germain, le Néerlandais rayonne depuis son départ de la capitale française. Que ce soit au PSV Eindhoven, puis désormais au RB Leipzig, le milieu offensif enchaîne les prestations convaincantes et attire les convoitises, et notamment celle du FC Barcelone qui aurait tenté de le faire venir en prêt sans succès l’été passé.

D’après les informations de Sport, l’agent du joueur aurait été impliqué dans les négociations du contrat entre Nike et le FC Barcelone. Les Blaugranas, dans une situation économique toujours assez délicate, entendent bien compter sur ce type de relations cordiales avec certains intermédiaires pour faciliter de potentielles arrivées et notamment celle de Xavi Simons. En plus du club catalan, le Bayern Munich et Liverpool seraient également sur la piste de l’international néerlandais (24 sélections, 3 buts).