EdF : Didier Deschamps revient sur la relation Benzema-Mbappé

Pour la première conférence de presse de ce rassemblement de juin, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps est revenu sur les réactions à distance de Karim Benzema et de Kylian Mbappé à la suite de la prolongation de ce dernier jusqu'en 2025 avec le Paris Saint-Germain, alors qu'un départ au Real Madrid était pressenti durant plusieurs mois.

«C'a a pu créer des interprétations différentes. De ma position de sélectionneur, où j'ai les joueurs en direct et où je sais de A à Z ce qu'il se passe, l'essentiel, pour moi, c'est le groupe et cette unité de groupe. D'une situation où on peut tous tirer des conclusions négatives alors qu'elles ne le sont pas forcément... Ça peut se transformer en malentendus, en maladresses, qui ne reflètent pas la réalité. Aujourd'hui avec le monde connecté ça peut aller très très vite, la moindre photo, ça part vite. Même moi je n'y suis pas (rires).»