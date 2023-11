John Textor négocie le rachat d’un autre club

Propriétaire de Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek et de l’Olympique Lyonnais, John Textor a des vues sur la modeste formation portugaise d’Estoril. L’information n’est pas nouvelle, mais Record publie aujourd’hui de nouvelles informations à ce sujet.

Textor deviendrait l’actionnaire majoritaire d’Estoril et en échange, David Blitzer (boss du club lusitanien et actionnaire de Crystal Palace) et les autres actionnaires recevraient des actions d’OL Groupe. Mais l’affaire n’est pas encore conclue, car dans ce processus de vente, les actionnaires minoritaires sont prioritaires. Si aucun d’entre eux ne se manifeste, Textor et Blitzer auront alors le champ libre.