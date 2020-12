Erling Braut Håland sur les pas d'Usain Bolt ?

Véritable talent, l'attaquant norvégien Erling Braut Håland (20 ans) a brillé en 2020. Révélé juste avant quand il évoluait au Red Bull Salzbourg, le joueur du Borussia Dortmund est actuellement l'un des meilleurs buteurs en activité. Il se distingue notamment par une incroyable vitesse de pointe qui fait souvent des ravages. Interrogé par le média norvégien Verdens Gang, il a répondu avec un brin d'humour à une possible reconversion dans l'athlétisme.

«Je suis assez bon pour ça, mais je pense que j'aime plus le football en ce moment. Je ne l'ai pas dans mes plans maintenant, mais nous verrons si je fais comme Usain Bolt dans le sens inverse et que je continue avec de l'athlétisme après ma carrière. On verra» a lâché l'ancien joueur de Molde en souriant. Il aura peut-être une meilleure réussite qu'Usain Bolt avec un ballon.