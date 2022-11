CdM 2022, Serbie : Dragan Stojkovic pointe la défaillance physique de ses joueurs

Longtemps valeureuse, la Serbie s'est finalement inclinée (0-2) contre le Brésil, prétendant au titre final lors de ce Mondial qatari. Interrogé à l'issue de la rencontre, Dragan Stojkovic, le sélectionneur serbe, a souhaité rappeler la qualité de l'adversaire du soir, tout en s'étonnant de la condition physique de ses joueurs. «On connaît le Brésil, bien sûr. Mais nous sommes arrivés avec de nombreux problèmes au Qatar, des blessures au mauvais moment, sur des joueurs clés. Et vous pouvez le voir comme nous sur le terrain. C'est comme ça. C'est trop pour nous. Nous ne sommes pas le Brésil avec 200 millions d'habitants. Nous sommes un petit pays», a ainsi assuré Stojkovic avant de poursuivre.

«On a besoin de joueurs qui sont bien. J'avais parlé aux joueurs de ça il y a quelques jours, et je pensais que c'était O.K. Mais ça ne l'était pas. On va devoir trouver de meilleures décisions, on a le temps de le faire. Ce (jeudi) soir, on aurait pu avoir un scénario différent avec des joueurs en meilleure santé. Mais ce n'est pas une honte de perdre contre le Brésil.» Placée dans le groupe G, la Serbie tentera de relever la tête face au Cameroun, le 28 novembre prochain.