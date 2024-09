Barrages LdC (F) : défait par Manchester City, le Paris FC prend déjà la porte

Après l’élimination précoce du Paris Saint-Germain, un autre club francilien était attendu sur le pont, ce jeudi soir. Battues lors du barrage aller de Ligue des Champions par Manchester City (0-5), les joueuses du Paris FC étaient condamnées à un exploit retentissant du côté du Manchester City Academy Stadium. Malheureusement pour les ouailles de Sandrine Soubeyrand, le miracle n’a pas eu lieu.

La suite après cette publicité

Rapidement menées au score sur une réalisation de Chloe Kelly (0-1, 2e), les Franciliennes sombraient un peu plus à la demi-heure de jeu sur un nouveau but de l’attaquante Khadija Shaw (0-2, 31e). Au retour des vestiaires, cette dernière aggravait le score et condamnait définitivement le PFC (0-3, 65e). Avec cette nouvelle défaite (0-3), le Paris FC voit donc son aventure européenne prendre subitement fin aux portes de la phase de groupes.