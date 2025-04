Kings League : le pénalty complètement loupé de Jules Koundé

La Kings League France a officiellement débuté ce dimanche 6 avril 2025, introduisant une nouvelle ère pour le football à 7 en France. La compétition, inspirée du concept original lancé par Gerard Piqué en Espagne, propose un format innovant mêlant sport et divertissement, avec des équipes dirigées par des personnalités influentes du monde du sport et du streaming. La troisième rencontre prévue mettait en scène le FC Silmi du streamer Domingo et le 360 Nation de Mike Maignan, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan.

Alors que le FC Silmi menait déjà par quatre buts à zéro, Mike Maignan et Jules Koundé, présents à Paris pour cette première journée, ont activé le joker du «pénalty du président» qui permet d’arrêter le jeu et d’offrir un pénalty à l’équipe en question. Jules Koudné s’est donc emparré du ballon pour se charcher de la tentative mais sans succès malheureusement. Son tir a été arrêté par Maxime Dague, portier du FC Silmi.