Messi, Neymar, Ibra, Ronaldinho : Hilton partage ses anecdotes

Il a 43 ans et plus de 20 ans de carrière dans le monde professionnel. Vitorino Hilton est une légende de la Ligue 1, où il a remporté deux titres de champion de France, avec l'OM puis Montpellier. Désormais consultant pour Amazon Prime Vidéo, il s'est plié au jeu de Football Culture, le Show en répondant aux questions d'Antoine et Théo avec le sourire.

La suite après cette publicité

Hilton livre ses anecdotes sur ses confrontations avec Zlatan Ibrahimovic et d'autres moments forts de sa carrière. Il rappelle aussi à quel point Hatem Ben Arfa était fort, nous donne son avis, en tant que Brésilien, sur ses attaquants préférés. 17 minutes de pur plaisir à écouter avec gourmandise !