Mauro Icardi accusé de harcèlement

Prêté par le PSG cette saison à Galatasaray, Mauro Icardi (30 ans) fait surtout parler de lui en dehors des terrains. Son histoire tumultueuse avec Wanda Nara fait couler de l’encre. Mais ce mercredi, l’Argentin fait jaser pour une autre raison. Interrogé par la télévision argentine, Candela Lecce, mannequin et influenceuse argentine, a fait de grosses révélations sur le footballeur, qui lui parlait avant de la bloquer et la débloquer lorsqu’il était en couple. Elle l’a accusé de harcèlement et de violences psychologiques. Ses propos sont relayés par le Corriere dello Sport.

«Je vis une situation triste et laide. Il y a du harcèlement dont je ne sais pas s’il est lié à l’émission ou quoi, je n’ai cessé de recevoir des messages. Et cette fois j’ai dit non, j’ai gardé le silence jusqu’à présent mais je n’aime pas du tout, il a dit des choses comme : "c’est pour les médias, il faut comprendre, je suis dans un moment difficile maintenant". Des millions de messages comme ça de sa part, c’est de la violence psychologique qu’il exerce contre moi. Il y a beaucoup de situations qui ne peuvent pas rester impunies quand tu blesses une autre personne sur les réseaux sociaux. La réalité est que je passé un très mauvais moment et j’ai dû commencer un suivi psychologique pour tout cela. Son mode opératoire est d’écrire, puis d’effacer, de bloquer, de débloquer. Il se victimise toujours et il m’a dit qu’il ne peut pas dire certaines choses publiquement. Il m’a aussi parlé de Wanda dans certaines conversations. Je veux juste qu’il sorte de ma vie et ne m’écrive plus. Je veux la paix et la tranquillité, c’est ma seule façon de dire ça suffit. Ce n’est pas possible que ces deux personnes fassent ce qu’elles veulent de ma vie.» En réponse, Wanda Nara a publié un cliché de Mauro Icardi et d’elle-même.

