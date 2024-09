Barça : le vrai prix d’Ousmane Dembélé est connu

L’été dernier, Ousmane Dembélé a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Le club français a profité d’une clause avantageuse dans le contrat du champion du monde 2018 pour le recruter contre un chèque de 50 M€. Ce qui n’a pas fait les affaires des Blaugranas, qui avaient investi 105 M€ pour le déloger de Dortmund et remplacer Neymar Jr en 2017.

Mais d’après les informations de Bild ce jeudi, les pensionnaires du Camp Nou ont dépensé un peu plus d’argent dans l’opération finale. En effet, une fois les divers bonus et primes ajoutés, on arrive à un montant total de 148 M€ selon le média allemand. Un sacré pactole !