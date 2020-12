OM - Olympiakos Streaming : comment regarder le match en direct

L’OM a de nouveau rendez-vous avec son histoire ce mercredi soir à l’Orange Vélodrome en Ligue des Champions. Non pas pour espérer une qualification pour les 1/8es de finale déjà perdue depuis longtemps mais plutôt pour stopper la plus terrible série de l’histoire de la C1, que le club phocéen a pourtant remportée en 1993. Les Phocéens ne doivent pas perdre face à l’Olympiakos pour éviter une quatorzième défaite consécutive, soit le pire bilan d’un club européen dans la LdC nouvelle formule lancée au début des années 90. Une soirée forcément spéciale pour les supporters marseillais qui attendent une réaction d’orgueil de la part de leurs joueurs qui n’ont toujours pas marqué le moindre but en C1 cette saison. Après avoir perdu à l’aller au Pirée dans les dernières minutes du match, la bande à André Villas-Boas n’a pas le droit à l’erreur pour ce match retour qui sera à suivre via le streaming OM-Olympiakos en direct dès 21h ce mercredi soir. L’optimisme est quand même de mise pour une équipe qui s’est rassurée face à Nantes samedi en Ligue 1 (3-1) et qui pourra compter sur la plupart de ses cadres, de Dimitri Payet à Florian Thauvin en passant par Valentin Rongier et Dario Benedetto, enfin buteur face à Nantes. De son côté, la formation grecque de Pedro Martins disposera elle aussi de quasiment toutes ses forces vives. Seul Mathieu Valbuena devrait manquer à l’appel. Le club présidé par Jacques-Henri Eyraud va donc trembler ce soir, mais croit en ses chances dans un stade qui sera à huis clos comme souvent ces dernières semaines.

Et pour vibrer devant ce match de Champions League de manière 100% légale et en HD, il va falloir continuer à changer ses habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou beIN Sports. Rappelons que les droits de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions sur le marché français sont toujours la propriété de SFR. Rendez-vous donc sur RMC Sport 1 ce mardi soir à 21h. Suspense, intensité et buts assurés sur la pelouse de l’enceinte olympienne qui sera privée de ses spectateurs, pour ce choc franco-grec très attendu.

Regarder le match de foot OM-Olympiakos en streaming et en toute légalité

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR et que vous voulez regarder le match en toute sécurité et en toute légalité, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de la cinquième journée de la phase de poules de la coupe aux grandes oreilles qu’en streaming. Et la chaîne, qui appartient au groupe Altice, et qui peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français du marché tel que CanalSat, propose l’intégralité de la compétition à la TV mais également en Streaming. Vous pouvez donc regarder le match du soir ainsi que toute la Ligue des Champions sur l’application RMC Sport en OTT et ce, de manière 100 % légale.

Pour suivre ce match en streaming et toutes les autres rencontres de la soirée de la cinquième journée de la phase de poules (dont Chakhtar-Real Madrid, Manchester United-PSG et Liverpool-Ajax notamment), vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera disponible aussi bien depuis votre smartphone, votre ordinateur ou encore votre tablette pour peu que vous disposiez d’une bonne connexion 4G.

Comment regarder le streaming OM-Olympiakos ce soir en HD ?

Enfin, sachez que pour ceux qui veulent voir ce match sur la télé confortablement dans leur canapé et qui sont à la pointe de la technologie et possèdent notamment une Android TV, un ChromeCast Google, une Smart TV Android, ou bien encore une Apple TV, vous serez en mesure de streamer ce OM-Olympiakos directement sur votre téléviseur, pour peu que vous ayez un WIFI performant. Ce match tant attendu sera arbitré par Jesus Gil Manzano. L'arbitre espagnol de 36 ans est un homme qui monte sur la scène continentale. Pour les joueurs de l’OM, ce nom rappelle un mauvais souvenir puisque l’Espagnol avait arbitré une rencontre de Ligue Europa perdue 3-1 contre la Lazio Rome en 2018.

