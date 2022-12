Espagne : Luis de la Fuente évoque la retraite de Sergio Busquets

La suite après cette publicité

Le nouveau sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente (61 ans), s’est entretenu avec AS et est revenu sur la retraite internationale de Sergio Busquets (34 ans), le milieu de terrain du FC Barcelone, après 143 sélections avec l’Espagne. L’ancien entraîneur des espoirs de l’Espagne est évidemment admiratif de ce dernier.

« Busi m’a appelé et j’ai essayé de le convaincre de continuer, mais il avait déjà pris sa décision et nous devons le respecter. Mais nous devons reconnaître que Busquets a été le meilleur pivot défensif que nous ayons jamais vu et son héritage est impressionnant. Nous sommes tous fiers de sa carrière dans l’équipe nationale et je lui souhaite la meilleure des chances. J’aurais aimé l’avoir, mais ce ne sera pas possible. »

À lire

Les joueurs les plus rapides de la Coupe du Monde 2022