Dortmund-Bayern : après Erling Haaland, Marco Rose en remet une couche sur l'arbitrage

Programmé ce week-end dans le cadre de la 14ème journée de Bundesliga, le Klassiker opposant le Borussia Dortmund et le Bayern Munich était très attendu par tous les amoureux du ballon rond. Une rencontre tenant d'ailleurs toutes ses promesses qui a finalement vu la victoire des Bavarois au terme d'un match particulièrement mouvementé (3-2). Et pour cause, après un penalty généreusement accordé par l'arbitre de la rencontre, Felix Zwayer, sur un main involontaire de Mats Hummels, Robert Lewandowski y est allé de son doublé pour offrir la victoire aux siens. Une décision qui avait ainsi rendu fou de rage Erling Haaland, également buteur lors de cette rencontre, et qui ne semble toujours pas être digérée à en croire les propos de Marco Rose, l'entraineur du BvB, présent, ce lundi, en conférence de presse avant de défier Besiktas en Ligue des Champions.

Devant les journalistes, le coach du Borussia en a donc remis une couche sur l'arbitrage et veut désormais passer à autre chose : «je mentirais si je disais aujourd'hui que je m'en fiche. J'ai passé une mauvaise nuit (de samedi à dimanche) parce que nous avons eu le sentiment d'avoir été traités injustement. Je suis un être humain qui défend la justice. Je pense que nous devons maintenant commencer à clore ce chapitre car demain c'est la Ligue des champions. La DFB (la Fédération allemande de football) a essayé de clore le sujet avec de courtes interviews en interne. Mais je continue à penser, même après avoir revu certaines images, que deux poids, deux mesures ont été appliqués lors de ce match. Mais si on veut clore le sujet, il faut se concentrer pour le faire. Et tout le reste, ce qui pourrait arriver, on doit juste le laisser de côté».