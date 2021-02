FC Barcelone : Ronald Koeman ne craint pas une année blanche

Le Barça joue beaucoup de choses ces jours-ci. Sa saison. Et si le Barça ne gagnait rien ? Samedi après-midi (16h15), c'est un premier choc face à Séville qui attend les Blaugranas. Une rencontre comptant pour la 25e journée de Liga, décisive dans l'optique du titre de champion d'Espagne, après le nul concédé face à Cadix. Des Andalous deux points derrière au classement et qu'ils retrouveront mercredi prochain (21h), lors d'une demi-finale retour de Coupe du Roi qui demandera au Barça d'activer le mode remontada (défaite 2-0 à l'aller à Séville).

Après cela, on ignore dans quel état physique et mental les Catalans aborderont leur 8e de finale retour de Ligue des champions face au PSG, qui les avait balayés 4-1 à l'aller. Un sacré programme. De quoi inquiéter Ronald Koeman de boucler la saison sans le moindre titre ? «Je sais qu'être entraîneur du Barça, cela veut dire beaucoup de pression, si tu ne gagnes pas, si tu perds, le coupable est l’entraîneur, j'assume, je sais comment ça fonctionne. Je suis dans ce sport depuis de nombreuses années. Je fais le maximum et je ne pense jamais que l'on va perdre, mais qu'on va gagner», a déclaré, optimiste, le coach néerlandais en conférence de presse.