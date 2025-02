Wayne Rooney retrouve un job

Après une expérience sur le banc de Plymouth Argyle en 2024 (5 victoires, 6 nuls et 14 défaites), Wayne Rooney espère toujours reprendre du service. En attendant de trouver un nouveau projet en Angleterre ou ailleurs, l’ancien joueur de Manchester United a retrouvé un poste. En effet, The Sun révèle que l’homme de 39 ans a été engagé par Amazon Prime. Il va intégrer l’équipe d’experts pour analyser le choc aller des barrages de la Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid demain soir.

Mais rien ne dit qu’il continuera avec Amazon puisque Rooney fait l’objet d’une bataille entre plusieurs médias britanniques. En effet, The Sun précise qu’outre Amazon Prime, il est en pourparlers pour rejoindre l’équipe de Match of the Day sur la BBC. TNT Sports et Sky Sports sont aussi sur le coup. L’ancien footballeur semble avoir l’embarras du choix.