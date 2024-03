EdF, PSG : la sortie cash de Kylian Mbappé sur sa présence aux JO

Présent en conférence de presse avant le match amical opposant l’équipe de France à l’Allemagne, ce samedi soir, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux questions concernant son avenir. L’occasion pour l’attaquant parisien de montrer toutes ses qualités de communicant. Outre son futur, l’ancien Monégasque a également été interrogé sur sa possible présence lors des JO 2024 qui se dérouleront à Paris. J’ai toujours eu la même ambition, j’ai toujours dit que les JO c’était spécial, et que je voulais y être, et j’ai toujours dit que c’était un évènement qui ne dépendait pas de moi. Maintenant, si vous voulez savoir si mon ambition a changé : non, a tout d’abord lancé le numéro 7 francilien.

Et d’ajouter : «si la décision finale revient toujours à la même personne oui. Maintenant, je ne peux rien dire, car on ne m’a pas dit “non”, on ne m’a pas dit “oui”, on ne m’a rien dit. Comme j’ai dit, je suis arrivé à un moment de ma carrière et de ma vie où je prends plus de recul sur les situations. Si j’y vais je vais vivre un rêve éveiller, si je n’y vais pas, j’accepterai et je ferai ce qu’on me dit de faire. On n’en a pas discuté (avec le PSG). Tout ce qui se passe autour ? Moi, j’ai une question, quand tu vois mes dernières performances, tu vois quelqu’un de perturbé ?» Le message est passé !