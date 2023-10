Jordan Henderson soutient la candidature saoudienne pour la Coupe du Monde 2034

La suite après cette publicité

Après avoir tenté sa chance aux côtés de l’Egypte et la Grèce pour la Coupe du Monde 2030, l’Arabie saoudite s’était finalement retirée de la candidature, notamment pour ne pas concurrencer la présence du Maroc dans le dossier tripartite en compagnie de l’Espagne et le Portugal. Une réussite puisque c’est bien la candidature européo-africaine qui s’occupera de la 24e édition de cette compétition internationale, en plus d’attribuer les matches d’ouverture au trio Argentine-Uruguay-Paraguay pour célébrer le centenaire de la toute première Coupe du Monde, organisée et remportée par l’Uruguay en 1930.

Cette décision prise par la FIFA permet au Royaume arabe de prendre l’avance sur l’édition suivante : 2034 ! En effet, le gouvernement saoudien a d’ailleurs annoncé le dépôt de sa candidature. Et déjà l’officialisation dévoilée, le milieu de terrain anglais Jordan Henderson, aujourd’hui à Al-Ettifaq aux côtés de Moussa Dembélé, a annoncé son soutien pour le dossier saoudien : «très enthousiaste à l’idée de cette annonce. Allez l’Arabie saoudite 2034», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par le quotidien panarabe Asharq Al-Awsat sur ses réseaux sociaux. Une première prise de parole qui devrait en précéder bien d’autres de la part des autres grands noms ayant rejoint la Saudi Pro League cet été…