OM : Pierre-Emerick Aubameyang évoque son entente avec Amine Harit

Dimanche, la 14e journée de Ligue 1 nous réserve une belle affiche entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais à l’Orange Vélodrome. Si les Phocéens tenteront de renouer avec le goût de la victoire en championnat, ce choc entre les deux équipes offrent également l’opportunité à Pierre-Emerick Aubameyang de réitérer sa performance réalisée en Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam. En marge de ce choc, le Gabonais a évoqué son entente avec Amine Harit, grand artisan du succès des Olympiens face aux Néerlandais à l’image de son centre lobé pour son partenaire, en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«J’aime beaucoup Amine (Harit ndlr) alors que j’avais pris un rouge à cause de lui lors d’un Dortmund-Schalke (rires). C’est très plaisant de jouer avec quelqu’un comme lui qui sent le jeu. Notre amitié était partie de là et aujourd’hui on se cherche souvent sur le terrain du fait de cette affinité. Il adore le football, il sent les coups, cela me donne beaucoup d’opportunités quand il est là. Amine Harit jouait plus excentré. Là, il fait la transition. Je le ressens. Je suis forcément content», a exprimé l’ancien buteur de Chelsea devant la presse.