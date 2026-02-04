Menu Rechercher
Youth League : le PSG cogne Minsk et rejoint les 8es de finale

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mathis Jangeal ici avec le PSG @Maxppp
Paris SG 4-0 Dinamo Minsk

[Au lendemain de l’élimination de l’OM et de Monaco]https://www.footmercato.net/a6045344794860473382-youth-league-lom-explose-contre-le-real-madrid-et-prend-la-porte-monaco-renverse-par-bruges(), respectivement contre le Real Madrid (5-2) et Bruges (3-2), le PSG porte les derniers espoirs du foot français en Youth League. Emmenés par des éléments comme Jangéal, déjà vu avec en équipe professionnelle, Coulibaly, Ayari ou encore Mouguengue, les Parisiens n’ont pas tremblé dans ce 16e de finale en disposant facilement du Dinamo Minsk 4-0.

Cordier (18e) et Mounguengue (28e) ont mis leur équipe sur de bons rails face à des Biélorusses inoffensifs et complètement dépassés. Ayari sur penalty (60e) et une seconde réalisation personnelle signée Mounguengue (64e), lequel avait déjà provoqué le penalty, ont suffi pour cette large victoire. Le PSG se qualifie pour les 8es de finale de cette Youth League, dont le tirage au sort aura lieu dans deux jours à Nyon au siège de l’UEFA.

