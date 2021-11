Qualifs CdM 2022 : les Iraniens critiquent le manque de soutien de leur Fédération

Tombeur du Liban (2-1) dans les dernières minutes jeudi, l'Iran a fait un pas de plus vers la Coupe du monde 2022. Leader du groupe A avec 13 unités, et ce à l'issue de la 5e journée des éliminatoires de la zone Asie, la «Team Melli», le surnom de la sélection iranienne, est donc en très bonne posture pour valider son billet pour le Qatar. Pourtant, l'heure n'est pas à la réjouissance du côté de la sélection, qui dénonce l'abandon total de sa Fédération malgré les bons résultats. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, les joueurs ont ainsi reproché aux responsables de la Fédération iranienne de les avoir «complètement oubliés.»

«Nos victoires sont devenues normales pour (les responsables de la Fédération iranienne) et au lieu de nous soutenir davantage, ils nous ont complètement oubliés. Il est nécessaire d'informer le peuple des problèmes extravagants auxquels l'équipe nationale doit faire face», déplorant une situation qui «n'est pas du tout digne du nom de notre pays». Pour illustrer ce manque de soutien, les joueurs ont notamment précisé : «nous portons de vieux maillots depuis un an et nous devons les remettre à chaque fois après le lavage». Face à ces critiques, Hossein Charifi, le porte-parole de la Fédération, a déclaré que : «la Team Melli a besoin de soutien et nous espérons que tout le monde reste aux côtés de la Fédération dans cette voie» et s'est engagé à «résoudre les problèmes» pointés par les joueurs. Après le temps des promesses, place aux actions concrètes.

This pic & statement were posted by the #Iran 🇮🇷 #TeamMelli players:

- since one year we have to wear the same old kits, after the wash;

- we faced bad difficulties during the camp on Lebanon (eg. the training pitch), but no one from the Federation protested; pic.twitter.com/2rDu7nDF8i