MU : Leicester veut faire revenir Harry Maguire

Au creux de la vague cette saison à Manchester United où il est scotché à un rôle de doublure, Harry Maguire pourrait bien rebondir ailleurs dès cet été. Le défenseur de 30 ans, qui n’a plus débuté la moindre rencontre de Premier League depuis le 12 février dernier, lors d’une victoire à Leeds (0-2), est en effet pisté par son ancien club Leicester.

Selon le tabloïd The Sun, le technicien nord-irlandais Brendan Rodgers souhaiterait se faire prêter son ancien défenseur, parti du club à l’été 2019 contre 87 M€, ce qui en fait d’ailleurs encore à ce jour le défenseur le plus onéreux de l’histoire. Conscient qu’il devra d’avantage jouer en club pour candidater à une place dans le groupe des Three Lions, lors de l’Euro 2024, Maguire pourrait bien se laisser convaincre par ce défi, à condition que les Foxes se maintiennent en Premier League (ils sont actuellement 18e et relégables). En cas d’échec dans le dossier, la direction de Leicester aurait également ciblé le défenseur ivoirien du Bayer Leverkusen, Odilon Kossounou.

