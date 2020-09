Arthur Melo explique pourquoi il a dit oui à la Juventus

La suite après cette publicité

Le 29 juin dernier, la Juventus a officialisé un accord avec le FC Barcelone pour le transfert d'Arthur Melo. Un joueur pour lequel l'écurie turinoise a cassé sa tirelire puisqu'elle a déboursé 72 millions d'euros, auxquels pourront être ajoutés 10 millions d'euros de bonus. Toutefois, les champions d'Italie avaient autorisé le Brésilien à terminer la saison 2019-20 avec le Barça, qui en faisait de même avec Miralem Pjanic, recruté cet été. Mais Arthur était en rébellion, lui qui n'avait pas participé à la reprise pour la préparation du Final 8. En conflit contre le club blaugrana, le joueur de 24 ans a donc pu tourner la page rapidement. Après deux années en Catalogne, il va donc découvrir la Juventus et la Serie A.

Arthur a hâte de jouer avec CR7

Présenté ce mercredi, Arthur Melo a confié sa joie d'être à Turin: «Pour moi, c'est une journée très importante. Je tiens à remercier ma famille et en particulier la direction de la Juventus de m'avoir accueilli de la meilleure façon possible. Je suis extrêmement heureux d'être ici, de pouvoir jouer avec des champions et des stars comme Cristiano Ronaldo. C'est un rêve pour moi de jouer avec lui». Puis celui qui a déjà évolué avec Neymar et Messi en a dit plus sur son choix : «J'ai vu le projet, qui m'a totalement satisfait. Nous parlons d'un club avec une histoire unique et qui est très compétitif (...) L'une des principales raisons de ma venue était aussi celle-ci, à savoir la possibilité de jouer avec des joueurs importants en ayant des objectifs ambitieux. La Ligue des Champions est une priorité, ce serait un titre incroyable à ajouter à ma carrière. Nous travaillerons de toutes nos forces pour y arriver».

C'est pour cela que la Juventus l'a recruté, elle qui voulait rajeunir son équipe. Pour cela, elle n'a pas hésité à miser plus de 70 millions d'euros (même si Miralem Pjanic est parti pour une somme quasiment identique dans l'autre sens). Un prix qui ne met pas de pression à l'international auriverde. «Ce sont les prix qui circulent en ce moment (sur le mercato), je ne veux pas me focaliser sur les chiffres. Je pense que la Juve a beaucoup investi pour moi et je suis très enthousiaste à l'idée d'honorer les engagements pris». Un investissement important pour un élément sur lequel Andrea Pirlo pourra compter. «Évidemment, je connaissais déjà Pirlo. Tous ceux qui aiment ce sport savent ce qu'il a fait. Sa grandeur n'a pas à être présentée. Je sais que je dois apprendre beaucoup, mais je suis très honoré».

Le Brésilien évoque son départ du Barça et l'arrivée possible de Luis Suarez

Il a ajouté : «Je n'ai pas encore parlé en détail avec l'entraîneur. Il a joué au football comme peu d'autres, il bouge d'une manière unique. Je ressens un grand privilège de jouer pour un tel entraîneur. Mais nous n'avons pas encore discuté de mon poste». Mais Arthur est prêt à se mettre au service des Bianconeri. «Au Brésil, j'ai joué d'une manière différente par rapport à Barcelone. Ici, à la Juve, je ne sais toujours pas quelles positions j'aurai. Je peux jouer dans différents positions, mais nous en parlerons plus tard. Il n'y aura aucun problème ». Pour cela, il comptera sur la colonie brésilienne de la Juve (Alex Sandro, Danilo, Douglas Costa). «Ils jouent avec moi en sélection et m'ont accueilli de la meilleure façon. Mais tout le monde m'a bien accueilli dès le premier jour. Même les fans sur les réseaux sociaux me contactent. Je me sens reconnaissant. Je ne peux pas encore dire que je me sens chez moi mais nous en sommes très proches».

Un groupe turinois où il pourrait retrouver un certain Luis Suarez, qui serait déjà tombé d'accord avec la Vieille Dame. «Non, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui et je ne sais pas quelle est sa situation à Barcelone. Mais c'est un grand joueur, il nous apporterait une grande valeur ajoutée», a commenté Arthur qui a enchaîné avec son départ du Barça. «Je ne peux que remercier le club de Barcelone, qui m'a montré une grande affection. Il m'a permis de jouer en Europe. Il fait partie de mon cœur. Mais maintenant cela représente le passé. Depuis le début des négociations, j'ai été très bien traité à tous les niveaux par la Juventus, qui m'a fait me sentir sa volonté de m'intégrer à un projet ambitieux ». À Arthur de rendre à la Juventus sa confiance sur le terrain !