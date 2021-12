CAN 2021 : le Ghana et le Gabon dévoilent leur liste

Après la Guinée ce matin, c'est au tour de deux nouvelles sélections de dévoiler leur liste pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Ainsi, le Ghana se présente sûr de ses forces avec plusieurs éléments de Ligue 1 comme Alexander Djiku (Strasbourg), Gideon Mensah (Bordeaux), Salis Abdul Samed (Clermont) ou encore Kamaldeen Sulemana (Rennes). Dans cette liste de 30 éléments qui feront la préparation, on retrouve aussi les frères André et Jordan Ayew et Thomas Partey d'Arsenal.

🇬🇭Black Stars Provisional Squad for Pre-AFCON camping in Qatar #BringBackTheLove pic.twitter.com/aLMrH2TbNp — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) December 21, 2021

Dans le groupe C, le Ghana croisera le fer avec le Maroc, les Comores et le Gabon. Justement, les Léopards ont aussi dévoilé un groupe de 30 éléments. Ainsi, Patrick Neveu pourra s'appuyer sur des joueurs connus en France comme Mario Lemina (Nice), Denis Bouanga (AS Saint-Étienne) et Jim Allevinah (Clermont) mais aussi le Bastiais Lloyd Palun. Bien entendu, Pierre-Emerick Aubameyang sera de la partie.

