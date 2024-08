L’anecdote de Vinicius Junior sur Ronaldo et le Ballon d’or 1 min. @Maxppp

Vainqueur de la dernière Liga et de la Ligue des Champions 2025 avec le Real Madrid, Vinicius Junior (24 ans) a réalisé une saison pleine. Individuellement, il a aussi crevé l'écran avec 24 buts et 11 offrandes en 39 matches. Un exercice réussi sur lequel il est revenu lors d'un entretien pour

">CNN. L’ailier brésilien a notamment évoqué une anecdote avec Ronaldo de Nazario où ils ont évoqué le Ballon d’Or.

«J’étais avec Ronaldo il y a peu de temps, quand j’étais à Ibiza et que je m’entraînais chez lui, il m’a dit : "Entraîne-toi ici encore quelques jours, pour être plus proche du Ballon d’Or". Ce sont des joueurs qui ont fait des choses incroyables et pouvoir concourir pour le Ballon d’Or et gagner un prix comme celui qu’ils ont gagné, ce serait quelque chose de vraiment incroyable» a-t-il déclaré. Les 30 nommés seront connus le 4 septembre alors que la cérémonie se tiendra le 28 octobre prochain.