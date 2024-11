Neymar veut empêcher Jorge Sampaoli de signer à Rennes

Depuis quelques jours, le nom de Jorge Sampaoli est cité en France du côté du Stade Rennais. Et l’Argentin est de plus en plus proche de la Bretagne, après le limogeage de Julien Stéphan. Mais l’écurie tricolore n’est pas la seule à vouloir travailler avec l’ancien entraîneur de l’OM.

En effet, UOL révèle que Neymar aimerait collaborer avec Sampaoli… à Santos. C’est même le joueur de 32 ans qui aurait soumis son nom à la direction du club brésilien pour 2025. Ney, dont le come-back dans son club de cœur est dans les tuyaux, est curieux de travailler avec cet entraîneur. A priori, ce ne sera pas pour tout de suite si Sampaoli signe à Rennes.