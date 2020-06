Lucas Hernandez pousse en coulisses pour rejoindre le PSG

Où jouera Lucas Hernandez la saison prochaine ? Si cela ne dépendait que de lui, probablement pas au Bayern Munich. La semaine dernière, nous vous dévoilions que le champion du Monde songeait clairement à quitter la Bavière dès cet été, un an après son arrivée pour 80 millions d'euros. Entre pépins physiques et concurrence féroce, l'ancien de l'Atlético n'a pas vraiment réussi à s'imposer en tant que titulaire indiscutable. Il a également, avec sa femme, des difficultés à s'acclimater à sa nouvelle vie en Bavière.

La suite après cette publicité

Nous vous révélions également que le Paris Saint-Germain, intéressé par le natif de Marseille, pourrait bien tenter le défenseur tricolore de 23 ans. Il a même déjà pris des renseignements auprès de Kingsley Coman, coéquipier au Bayern et ancien du club de la capitale française. Un retour en Espagne serait aussi de son goût, mais rares sont les clubs de Liga en mesure de se l'offrir actuellement. Nous vous avions aussi expliqué que l'agent du joueur était à Paris la semaine passée pour rencontrer les dirigeants franciliens.

Lucas Hernandez veut rejoindre Paris

D'après nos informations, les échanges ont été positifs et un accord n'est pas très loin entre Lucas Hernandez et Paris. Certaines sources nous ont même précisé que les deux parties s'étaient entendues. De son côté, Hernandez a aussi formellement demandé aux dirigeants bavarois de le laisser rejoindre le champion de France en titre, alors que des joueurs de l'effectif parisien font le pressing en privé auprès du joueur pour qu'il vienne. Et ce n'est même pas vraiment nécessaire, puisque le principal concerné est déjà très chaud pour rejoindre la formation entraînée par Thomas Tuchel. Contacté par nos soins, son représentant a nié tout contact avec un quelconque club.

Pour sa part, l'écurie allemande ne compte pas laisser filer si facilement un élément qui est le plus gros transfert de l'histoire du Bayern Munich. Ce, même s'il a réalisé une saison bien en deçà des attentes placées en lui. C'est en tout cas le discours officiel et ce que nous ont affirmé des sources proches du club bavarois. Celles-ci nous ont également précisé que le Bayern Munich ne ferait aucun cadeau, encore moins à Paris, et que le joueur ne partirait pas pour moins de 80 millions d'euros, soit le prix auquel il a été acheté. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain va devoir s'armer de patience et s'entendre avec les Munichois. Il se pourrait donc bien que Tanguy Kouassi ne soit pas le seul joueur à faire le chemin Paris-Munich et été, même si pour Lucas, ça sera dans le sens contraire. Mais le chemin est encore très long...