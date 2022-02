PSG : Kevin Trapp en veut à Salvatore Sirigu

La suite après cette publicité

Interviewé par Kicker, le gardien allemand Kevin Trapp est revenu sur son passage compliqué au PSG et notamment sur les tensions en interne avec son coéquipier Salvatore Sirigu. « La situation était un peu tendue à cause de cela. Si vous avez quelqu'un derrière vous qui ne vous souhaite que du mal, c'est inconfortable pour l'ambiance dans le groupe des gardiens de but » explique Trapp à propos de ses mauvaises relations avec le portier italien.

Resté à Paris trois saisons, le gardien de 31 ans qui joue à Francfort depuis 2018 évoque également la difficulté de s’adapter à cause du manque de stabilité au sein du club de la capitale. « J’ai eu trois ou quatre entraîneurs de gardiens différents, chacun avec une manière différente de s'entraîner, explique le portier allemand qui à chercher à s’adapter. Mais à un certain moment il y a des choses qu'on ne peut plus changer avec un gardien » ajoute-t-il ensuite. Sous contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en juin 2024, l'Allemand se verrait bien terminer sa carrière là-bas.