FC Barcelone : Lionel Messi a trois options sur la table !

L'avenir de Lionel Messi est quelque chose qui va beaucoup faire parler dans les semaines à venir. Après avoir failli quitter le FC Barcelone, son club de toujours, l'été dernier, le génial Argentin pourra négocier avec qui bon lui semble dès le 1er janvier pour arriver gratuitement en juillet prochain puisque son bail prendra fin le 30 juin.

Par conséquent, différentes options s'ouvrent à lui selon l'émission El Transistor de la Onda Cero. La première, bien entendu, est celle de rester en Catalogne, où il a construit sa vie. Le départ de Josep Maria Bartomeu lui a fait du bien et selon les discussions qu'il mènera avec le prochain président du club, il pourrait bien rester.

Le PSG est toujours à l'affût

Mais il faut avouer que depuis quelques mois, c'est encore très loin d'être la tendance. Annoncé comme favori l'été dernier, Manchester City espère toujours le récupérer et reformer le duo avec Pep Guardiola. Les Citizens ont toujours le même plan, à savoir le faire rejoindre ensuite une écurie du Football City Group (New York par exemple).

Enfin, un autre duo pourrait être reconstitué : celui avec Neymar. La star brésilienne a indiqué vouloir jouer à nouveau avec La Pulga et pour cela, le Paris SG se montre très intéressé. Les trois options sont sur la table selon le média espagnol et on devrait vite savoir ce que le natif de Rosario a choisi comme option pour la fin de sa carrière.