Lamine Yamal fait une annonce sur sa prolongation

Le Barça traverse une période de turbulences. Alors que l’affaire concernant l’inscription de Dani Olmo et Pau Víctor monopolise l’actualité autour du club blaugrana, d’autres dossiers sont sur la table des dirigeants culés. L’un d’eux concerne le joyau de l’équipe catalane : Lamine Yamal. Alors que son contrat expire en 2026, la question de sa prolongation devrait bientôt se poser. Mais elle devrait rapidement trouver une réponse.

Dans un entretien accordé à CNN, le gaucher a été interrogé au sujet de sa prolongation. Et la réponse du joueur de 17 ans devrait rassurer les supporters barcelonais : « Je ne sais pas quand le contrat sera signé, mais ce sera bientôt. Le Barça est le club de ma vie, j’espère renouveler et rester le plus longtemps possible. Je veux jouer en Liga et au Barça. Oui, je vais renouveler mon contrat. » Voilà qui a le mérite d’être clair.