Will Still est en pourparlers avec un club anglais

À la recherche d’un club depuis son départ du Stade de Reims au début du mois, Will Still semble avoir trouvé une nouvelle équipe. Désireux d’entraîner en Angleterre, celui qui a vécu à Preston (dans le Lancashire au nord de l’Angleterre) durant sa jeunesse, a une piste dans un club de Championship. Selon Sky Sports, le jeune technicien de 31 ans s’est entretenu avec les dirigeants de Norwich.

Arrivés 6es cette saison, les Canaries ont échoué dans leur objectif de monter en Premier League. Leur coach, David Wagner, a été évincé la semaine dernière et le club de l’est de l’Angleterre cherche un nouvel entraîneur. The Yellows n’ont plus joué dans l’élite du football anglais depuis la saison 2021-2022.