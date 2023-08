Monaco : Thierry Henry a convaincu Folarin Balogun

La suite après cette publicité

Après un prêt réussi à Reims (21 buts en 37 matches de L1), Folarin Balogun a choisi de quitter définitivement Arsenal pour signer à Monaco. Courtisé, l’attaquant américain a expliqué que Thierry Henry l’a influencé sur son choix.

«Lorsque j’ai joué face à Monaco avec le Stade de Reims la saison dernière, il m’avait envoyé un message pour me féliciter de mon but. J’avais alors pu lui poser quelques questions, car je savais qu’il avait joué ici et il m’a dit beaucoup de choses positives sur le Club. Hier, après ma signature, il m’a de nouveau félicité, je suis très content d’avoir ses encouragements», a-t-il déclaré sur le site officiel de l’ASM.