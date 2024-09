Al-Hilal : Neymar ne reviendra pas avant 2025

5, c’est le nombre de matchs joués par Neymar avec Al-Hilal. À peine recrutée au Paris Saint-Germain contre 90 millions d’euros à l’été 2023, la star brésilienne s’est gravement blessée en sélection. Victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre 2023 lors d’un match entre le Brésil et l’Uruguay (0-2) comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026, l’attaquant de 32 ans a fait son possible pour retrouver sa forme physique et son niveau d’antan. Alors que l’exercice 2024-2025 de Saudi Pro League a officiellement repris depuis plusieurs semaines, l’ancien Parisien est toujours aux abonnés absents.

Toujours pas au point physiquement, Neymar ne reviendra pas avant le mois de janvier. C’est en tout cas ce qu’a confirmé son entraîneur, Jorge Jesus, en conférence de presse, ce mercredi. «Neymar est un joueur important pour Al-Hilal et pour la ligue saoudienne en général. Je ne peux cependant pas préciser sa date de retour, nous analyserons la situation en janvier», a regretté le coach portugais au lendemain de la victoire de son écurie contre Al Bukayriryah (0-1) en 16es de finale de King Cup. Un gros coup dur pour le champion saoudien en titre ainsi que pour la Seleçao…