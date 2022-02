Barça : l'exploit de Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

Triple buteur lors de la victoire du FC Barcelone dimanche sur la pelouse de Valence (1-4), Pierre-Emerick Aubameyang qui a inscrit ses premiers buts avec les Blaugranas est rentré dans un cercle très fermé grâce à cette performance.

Selon le spécialiste des statistiques Opta, le buteur gabonais est l’un des quatre joueurs à avoir marqué en Liga (3 avec Barcelone), Premier League (68 avec Arsenal), Bundesliga (98 avec Dortmund) et Ligue 1 (41 majoritairement avec Saint-Étienne) au XXIe siècle. Seuls Stevan Jovetic (Séville, Manchester City, Hertha et Monaco), Michy Batshuayi (Valence, Chelsea, Dortmund et Marseille) et James Rodriguez (Real Madrid, Everton, Bayern Munich et Monaco) ont réalisé la même chose que l’attaquant de 32 ans.

