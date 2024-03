Liga : score de parité entre Valence et Majorque

En attendant le duel entre le FC Barcelone et Las Palmas, la 30e journée de Liga se poursuivait avec une rencontre entre Valence et Majorque. Battus par Villarreal avant la fenêtre internationale de mars, les hommes de Ruben Baraja devaient réagir pour préserver un mince espoir de disputer l’Europe la saison prochaine face à une formation des Baléares qui pouvait faire un pas de géant vers le maintien en cas de résultat favorable.

La suite après cette publicité

Classement Live Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Valence 41 29 0 11 8 10 32 32 15 Majorque 31 30 -10 6 13 11 25 35

Au cours d’un premier acte équilibré, et marqué essentiellement par les sorties sur blessure de Roman Yaremchuk (17e) ainsi que d’Omar Mascarell (35e), les deux équipes ont fait jeu égal, même si Valence aurait pu bénéficier d’un penalty sur une action litigieuse dans la surface adverse sans l’intervention du VAR (30e). Au retour des vestiaires, les locaux ont poussé mais sont tombés sur un os nommé Greif. À de nombreuses reprises (48e, 70e), le portier slovaque du RCDM a écœuré Hugo Duro et consorts pour garder ses cages inviolées jusqu’au coup de sifflet final (0-0). Au classement, les positions restent inchangées de part et d’autre.