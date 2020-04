Cristiano Ronaldo de retour à Turin ce mardi

Parti vivre le confinement sur son île natale de Madère, Cristiano Ronaldo est attendu à Turin ce mardi d'après la presse portugaise. La reprise de l'entraînement est pour le moment fixée au 18 mai en Italie mais le joueur devra passer par la case quarantaine.

Pour le retour de la Serie A, la fédération et le ministère des Sports espèrent pouvoir arrêter une date vers le début du mois de juin mais cela dépendra aussi du déconfinement et du ralentissement de la pandémie. Rappelons que la Juventus a été directement touchée par le Covid-19 puisque Rugani, Matuidi et Dybala ont été infectés par le virus.