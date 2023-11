Affaire Sakho : Michel Der Zakarian n’a pas voulu s’excuser

Clap de fin entre Mamadou Sakho et Montpellier. N’entrant plus dans les plans de Michel Der Zakarian depuis cet été, le Français a aggravé son cas en se brouillant avec son entraîneur. À l’issue d’une altercation, d’un violent accrochage entre les deux hommes, le défenseur tricolore a été logiquement écarté du groupe le 24 octobre dernier avant d’annoncer son départ de la formation pailladine. «Il faut quitter la table lorsque le respect n’est plus servi», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Dans la foulée, le club héraultais n’a pas tardé à réagir au départ du joueur de 33 ans via un communiqué officiel. En revenant sur les incidents, le MHSC a indiqué que «contrairement à ce qui a été dit et relayé, aucune mise à pied à titre conservatoire n’a été prise à l’encontre de Mamadou Sakho». Ce vendredi, Le Parisien nous informe que l’ancien coach du Stade Brestois avait bel et bien décidé de l’écarter sportivement de son groupe, raison pour laquelle il n’était pas pressenti pour le déplacement à Paris dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Aussi et surtout, le quotidien régional ajoute que le technicien héraultais n’a pas eu l’intention de s’excuser, ce qui a poussé Mamadou Sakho à partir de lui-même ne se sentant pas respecté.