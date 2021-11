LdC (F) : l'OL renverse le Bayern et conforte sa première place

Au lendemain de la large victoire du PSG face au Real Madrid (4-0), l'Olympique Lyonnais l'a emporté face au Bayern Munich au Groupama Stadium (2-1), à l'occasion de la troisième journée du Groupe D de la Ligue des champions féminine. Au forceps. Toujours privées d'Amel Majri, gravement blessée au genou gauche, mais aussi de Wendie Renard et Selma Bacha, les Lyonnaises se sont rapidement installées dans le camp adverse. Avec un pressing haut. Et beaucoup d'espace pour Ellie Carpenter dans le couloir droit. C'est d'ailleurs l'internationale australienne qui a initié la première situation du match, avec un centre depuis son côté, mais à la réception Daniëlle van de Donk n'a pas su trouver de position de frappe (10e). Puis c'est Munich, compact derrière, qui a finalement ouvert la marque. Contre le cours du match. Suite à un corner joué court à droite, Carolin Simon a décoché un centre fuyant, légèrement dévié au premier poteau, puis poussé dans le but de l'OL par la malheureuse Kadeisha Buchanan au deuxième, sous la pression de Carina Wenninger (0-1, 25e).

Les joueuses de Sonia Bompastor ont alors tenté de réagir, en s'exposant aux contres. Van de Donk a notamment buté sur le mur rouge qu'elle avait tenté de dynamiter en solo (36e). Puis sur Laura Benkarth trois minutes plus tard, après une bonne passe en retrait de Cascarino. Mais à force de pousser, les Lyonnaises ont fissuré le bloc du Bayern. Lea Schüller a renvoyé plein axe un corner tiré côté droit, et Janice Cayman a jailli sur la volée contrée de Cascarino pour battre Benkarth à bout portant (1-1, 50e). Le match s'est alors débridé. L'OL a essayé d'enfoncer le clou, avec l'entrée d'Ada Hegerberg notamment. Et, sur un corner botté sortant par Catarina Macario, Amandine Henry a propulsé le cuir au fond (2-1, 86e). Au buzzer. Les Lyonnaises s'envolent en tête du groupe avec désormais cinq points d'avance sur le Bayern avant la deuxième confrontation entre les deux équipes, à Munich.

