L'OM s'offre Chancel Mbemba

Et de 3 à l'OM ! Après avoir engagé Samuel Gigot, arrivé libre du Spartak Moscou, et Isaak Touré, recruté contre 5,5 M€ (+2 M€ de bonus) en provenance du Havre, Pablo Longoria est parvenu à faire signer un troisième défenseur central durant ce mercato d'été. Il s'agit de Chancel Mbemba, 27 ans, dont la venue vient d'être officialisée.

« L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international congolais Chancel Mbemba. Le défenseur central de 27 ans, qui arrive libre, s’est engagé jusqu’en 2025 avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. (...) Après Samuel Gigot et Isaak Touré, Chancel Mbemba est la troisième recrue olympienne du mercato estival 2022. Chancel Mbemba mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs», indique le communiqué de l'OM sur son site internet. Le Congolais s'apprête à endosser le rôle de leader de la défense.

Mbemba comme nouveau leader défensif

Car il risque d'y avoir encore quelques changements dans l'effectif à ce niveau là. Alvaro Gonzalez est plus que jamais sur le départ, alors que l'OM chercher désespérément une porte de sortie à Duje Caleta-Car, en fin de contrat dans un an. Si tout se basse comme prévu, l'Espagnol et le Croate ne seront pas là cette saison pour jouer la Ligue des Champions.

Entre la Ligue 1 et la C1, les Olympiens auront du pain sur la planche. Il leur faudra un effectif fourni en qualité et en quantité. L'ancien joueur de Porto, qui arrive libre, est doté d'une belle expérience après ses 4 saisons au Portugal. Il devra assumer ce rôle auprès de ses nouveaux coéquipiers comme Luan Peres, Leonardo Balerdi, et désormais Gigot et Touré.