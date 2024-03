PSG : Adil Rami fracasse Luis Enrique

Quelques minutes avant le début de la rencontre entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain, au Stade Louis-II, Adil Rami, ex-coéquipier et Champion du monde 2018 avec Kylian Mbappé chez les Bleus, est revenu sur l’actualité de l’attaquant parisien. L’ex-défenseur a notamment critiqué les récentes sorties médiatiques et les choix tactiques de Luis Enrique avec la star française, qui rejoindra le Real Madrid l’été prochain.

«J’aime beaucoup Luis Enrique, mais je ne le comprendrais jamais. Je ne vois pas le but de ces sorties contre Kylian Mbappé. On ne peut rien lui reprocher à Kylian, il ne mérite pas ce qu’il lui arrive aujourd’hui. C’est un compétiteur, un joueur qui veut tout jouer. Je ne sais pas ce que pense Kylian Mbappé, mais je ne trouve pas cela très classe de la part de son club. L’un des meilleurs joueurs du monde est là et tu te tires une balle dans le pied avant la Ligue des Champions, c’est incohérent», a-t-il expliqué au micro de Prime Video.