Luis Enrique prépare déjà le PSG d’après Kylian Mbappé

«Nous devrons apprendre à jouer sans Kylian.» Cette petite phrase lâchée par Luis Enrique après PSG-Rennes dimanche dernier a fait beaucoup de bruit. C’est une "officialisation non officielle" de son départ en fin de saison. Le sous-entendu est énorme même si aucune communication de la part du club ou du joueur n’a encore eu lieu. L’Espagnol, lui, n’a pas attendu les rondeurs de circonstance employées dans ce genre de situation. 65e minute de ce PSG-Rennes, il remplace Kylian Mbappé, qui a peu goûté à cette expérience innatendue.

Qu’en sera-t-il pour la suite et la fin de cette saison dont on rappelle le rendez-vous capital contre la Real Sociedad mardi soir en 8e de finale retour de Ligue des Champions ? Pour Luis Enrique, ça ne change pas grand-chose. Il est dans l’adaptabilité permanente. «On parle du présent et du futur de l’équipe tous les jours par rapport à ce que nous voulons accomplir. Ce que je fais comme entraîneur, c’est bénéficier de ce que j’ai à disposition. Après, les choses se concrétisent et je ne préfère pas en parler. Je cherche toujours le meilleur pour l’équipe.»

Après son statut de remplaçant à Nantes, puis son remplacement prématuré face à Rennes, Mbappé peut-il craindre pour sa place ? A priori non, il sera toujours aligné lors des grands rendez-vous, à commencer par le déplacement à Monaco demain en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. En revanche, dans un souci de préparer un avenir sans le champion du monde 2018, il ne serait pas surprenant de voir l’entraîneur parisien reproduire son choix de sortir son joueur phare en plein match.

Il est d’ailleurs revenu sur sa déclaration d’après match en conférence de presse. «C’est une réflexion spontanée après un match. C’est une réalité. Chacun peut l’interpréter de manière positive ou négative. Je comprends que l’on puisse critiquer ou penser que c’est une mauvaise décision. Ce qui est important pour moi c’est de chercher les meilleures solutions pour l’équipe à un moment donné. C’est toujours le présent et le futur immédiat qui comptent.» Un futur très probablement sans Mbappé, lequel est en route vers le Real Madrid comme nous l’affirmions dès le 7 janvier.

«Rafael Leão ? C’est un chanteur?»

En réalité, Luis Enrique ne fait qu’emboîter le pas de son club en préparant la suite. L’Asturien est même pleinement confiant. Il l’a confié au détour d’une question sur la rumeur Rafael Leão. «C’est un chanteur (rires) ? a-t-il d’abord plaisanté. Je ne peux pas parler d’un joueur en dehors de chez nous. Tout ce que je peux dire c’est que si tout se passe, c’est que j’espère, je suis convaincu que nous aurons une équipe très forte l’an prochain, encore plus forte que cette année et de tous les points de vue, en attaque, en défense, physiquement, techniquement. » L’après Mbappé, c’est déjà maintenant.