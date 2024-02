PSG - Rennes : le message cash de Luis Enrique sur la sortie prématurée de Kylian Mbappé !

Une semaine après la victoire contre le FC Nantes à la Beaujoire, le Paris Saint-Germain retrouvait le chemin de la Ligue 1 mais surtout de son Parc des Princes avec la réception, ce dimanche après-midi sous une fine pluie parisienne, du Stade Rennais. Les Bretons, qui viennent de se faire éliminer par l’AC Milan en barrages de la Ligue Europa, avaient soif de victoire. Une belle affiche donc pour cette 23ème journée de championnat qui revêtait également un tout autre évènement en toile de fond. En effet, ce match était aussi l’occasion pour les supporters parisiens de retrouver Kylian Mbappé, quelques jours après avoir annoncé son départ à venir pour le Real Madrid aux dirigeants parisiens mais également à ses coéquipiers. Pour rappel, comme nous vous le révélions en exclusivité le 7 janvier dernier, l’attaquant français va bien rejoindre la Casa Blanca l’été prochain.

Comment le Collectif Ultras Paris et les autres supporters parisiens allaient-ils recevoir le crack de Bondy ce dimanche ? C’était la question sur toutes les bouches, alors que la dernière rencontre du PSG s’est disputée à l’extérieur (à Nantes, ndlr). Finalement, l’accueil fut totalement normale à l’annonce des compositions officielles. Quelques applaudissements. Ni plus, ni moins. Pas de sifflets, ni d’insultes. Rien de bien marquant donc pour le numéro 7 du Paris Saint-Germain qui portait, qui plus est, le brassard de capitaine avec l’absence de Marquinhos, blessé suite à un mauvais coup reçu face aux Canaris. Tout annonçait une belle soirée pour Kylian Mbappé qui pouvait envoyer un message sur le terrain, dans une rencontre importante contre une solide équipe rennaise. Mais finalement tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Le PSG a bien failli perdre pour la première fois depuis le 7 novembre dernier contre l’AC Milan à San Siro en Ligue des Champions et le 15 septembre face à l’OGC Nice en Ligue 1. Kylian Mbappé n’a pas marqué. Pire encore, il est sorti à l’heure de jeu…

Remplacé à la 65ème minute !

Le sauveur du PSG se nomme Gonçalo Ramos, qui a inscrit un pénalty décisif pour égaliser. Pas Mbappé. En effet, malgré quelques occasions procurées notamment en seconde période (55e, 63e), l’attaquant français a dû céder sa place. Une décision totalement assumée par Luis Enrique : «Tôt ou tard, à un moment donné, nous devrons apprendre à jouer sans Kylian. Quand je vais considérer cela opportun, il va jouer ou ne pas jouer, comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs. Je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine» a expliqué le coach espagnol en conférence de presse. Une sortie qui n’a pas du tout plu à Mbappé qui a jeté violemment son brassard au sol et qui a quelque peu ignoré son entraîneur. Quelques sifflets se sont même faits entendre dans les travées du Parc des Princes. Protestation contre le choix de Luis Enrique ou gronde populaire face à l’attitude du numéro 7 ? Difficile de se faire une idée.

Alors que le PSG courait au score, l’entraîneur espagnol a décidé de miser sur ses numéros 9 du futur à savoir Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, tous deux entrés en jeu pour accrocher le point nul : «C’est la décision du coach, c’est lui qui gère l’équipe et qui prend les décisions. C’est lui le boss. On a un super groupe avec de supers joueurs. C’est vrai que Kylian peut faire la différence à tout moment. C’est la décision du coach et c’est à nous de continuer», a quant à lui précisé Lucas Hernandez, en zone mixte après la rencontre. Kylian Mbappé s’est en tout cas bien fait discret à la suite de la rencontre. Cette sortie, doublée du nul arraché par son remplaçant, reste en effet un petit événement qui a été sur toutes les bouches ce dimanche après-midi. A voir si cela aura des répercussions sur le groupe.